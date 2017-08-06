Композиция запала в душу работницам древнейшей профессии, признался артист в эфире шоу «Музыкалити».

В эфире шоу Максима Галкина гость Олег Газманов рассказал о благодарности проституток за песню «Путана» после концерта в Санкт-Петербурге. Представительниц древнейшей профессии тронуло, что артист не оскорблял их, а напротив, посвятил душевную песню непростой работе. Растроганные творчеством 5-6 девушек низкой социальной ответственности подкараулила артиста у концертного зала, поблагодарили за песню, подарили большой букет цветов и предложили провести ночь вместе, честно признался Газманов.

Эфир «Музыкалити» с Олегом Газмановым и рэпером Ганвестом вышел 17 июня на YouTube-канале Gazgolder. За 2 часа выпуск посмотрели почти 35 000 пользователей.

Хит «Путана» был написан в 1986 году. Он вошел в дебютный сольный альбом Олега Газманова «Эскадрон» 1991 года.