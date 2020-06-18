Певица Вера Линн умерла в Британии на 104 году жизни

Песня We’ll Meet Again в её исполнении стала для соотечественников одним из символов нации во Второй мировой войне.

BBC News сообщил, что на 104 году жизни умерла Вера Линн, певица, ставшая любимой для нескольких поколений соотечественников. В годы войны её популярность была огромной.

Её передачу «Искренне ваша», посвящённую сражающийся армии, слушали не только в Британии, но и солдаты на фронтах Второй мировой. А песня We’ll Meet Again в её исполнении звучала в переполненных бомбоубежищах и стала символом надежды для нации.

Впоследствии за заслуги перед страной она получила Орден Британской империи — высший знак отличия государства. Её композиции неоднократно становились лидерами британских музыкальных чартов, а 11 лет назад Вера Линн стала самой пожилой певицей, покорившей верхние строчки хит-парадов.

20 лет назад артистка стала учредительницей детского благотворительного фонда и, небезосновательно, именно это, а не певческую карьеру, считала своим самым большим достижением в жизни.