Деятели искусства призвали Минкульт отозвать иск против «Седьмой студии» Серебренникова

Письмо, направленное Ольге Любимовой, собрало за два дня более 3 тыс подписей.

20 июня худрук воронежского Камерного театра Михаил Бычков инициировал создание публичной петиции в адрес Министра культуры РФ Ольги Любимовой с целью отзыва ведомством иска против Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии».

Михаил Владимирович и все подписавшиеся деятели искусства призвали Ольгу Любимову самостоятельно ознакомиться с материалами дела и результатом проведённой экспертизы. Появление петиции в защиту Серебренникова и других фигурантов можно связать с тем, что 17 июня Минкульт в лице своих представителей согласился с оглашенной в судебном заседании экспертизой, тем самым поддержав обвинение в части требований к фигурантам о возмещении убытков в размере почти 129 млн рублей.

Сегодня, 22 июня, Мещанский суд Москвы начнёт прения сторон по делу, в ходе которых обвинение огласит справедливое, на их взгляд, наказание для подсудимых. На данный момент под петицией к Минкульту с просьбой отозвать иск против «Седьмой студии» подписалось более 3 тыс 700 человек и постоянно появляются новые подписанты.