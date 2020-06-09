Жених Бузовой пошёл на уступки в конфликте с рэпером Серёгой

Давид Манукян согласился разместить фото Сергея Пархоменко на обложке собственного трека.

Давид Манукян пошёл на уступки в конфликте с рэпером Серёгой из-за выхода нового трека. В Instagram жених Ольги Бузовой заявил, что готов дать слабину, лишь бы его хит вышел в понедельник, как и планировалось. «Серега хотел быть на обложке, ну пусть он будет», - заявил блогер, и попросил своих подписчиков в кратчайшие сроки сделать в Photoshop обложку для нового трека: «Давайте вместе сделаем так, чтобы «Черный бумер» вышел и разорвал все чарты».

Видео из Instagram @dava_m

Дава пообещал, что выберет лучшую фотографию из всех вариантов подписчиков, и выпустит с ней трек. Фолловеры тут же откликнулись на просьбу блогера и забросали его картинками с Сергеем Пархоменко. Некоторые варианты жених Бузовой показал в Stories.

Фото из Stories @dava_m

Сергей Пархоменко пока не прокомментировал согласие Давы поместить его фото на обложку ремикса старой песни. Пока не понятно, пойдёт ли он на уступки блогеру после 2-дневного конфликта.

Напомним, Давид Манукян приобрел новую машину и в честь покупки решил выпустить новую песню об авто. Он сделал ремикс на хит «Черный бумер» рэпера Сереги, и даже спел часть хита в Stories. Релиз трека планировали сделать 22 июня, однако блогер столкнулся с нарушением авторских прав. Сергей Пархоменко требовал поместить его фото на обложку трека, иначе он обратится в суд.