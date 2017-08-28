Максим Галкин похвастался домашним «модным показом» дочери

Лиза подобрала несколько образов из своего гардероба на разные случаи жизни.

Дочь Максима Галкина всегда интересовалась модой. Несмотря на юный возраст, она неоднократно дефилировала по подиуму, и даже участвовала в Неделе моды-2019 в Москве, представляя коллекцию Юдашкиной. А накануне устроила собственное «дизайнерское» шоу в прачечной замка.

Максим Галкин похвастался в Instagram домашним «модным показом» дочери. 22 июня юморист опубликовал ролик, на котором маленькая Лиза дефилирует по дому в подобранных ею образах.

Сначала девочка вышла повседневном наряде: блузке, кроссовках и джинсах с венком из одуванчиков на голове. После дочь Пугачёвой предстала в образе «японской императрицы»: в кимоно со сведенными ладошками, поклонилась родителям, и под восхищенные возгласы ушла. Следующий образ – «маленькое черное платье по-сельски». Новый наряд из юбки и топа Лиза назвала «полосатый Немо». По мнению модницы, такой наряд подходит для дискотеки или концерта.

Видео из Instagram @maxgalkin

Как всегда, Лиза Галкина покорила всех подписчиков отца. Фолловеры за 30 минут после публикации оставили более 1600 комментариев: восхитились талантом, красотой, артистизмом и внешностью девочки, которая очень похожа на маму Аллу Пугачёву.