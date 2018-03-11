Садальский поздравил с 70-летним юбилеем Светлану Крючкову

Актёр посвятил имениннице пост в Instagram.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский поздравил с 70-летним юбилеем актрису Светлану Крючкову. Соответствующий пост актёр опубликовал в Instagram 22 июня. Садальский пожелал Крючковой «только работы и любви, любви и работы — и так до бесконечности».

Блогер заявил, что Народная артистка РСФСР — грандиозная актриса, которая понимает уровень своего мастерства. Он назвал именинницу достойной, нежной, сильной женщиной, наделенной от природы массой талантов. Станислав восхитился актёрскими способностями, женственностью, голосом, внешностью, красотой Светланы, умением и желанием быть смешной.

Всю свою гениальность Крючкова, по мнению Садальского, отразила в одноименной экранизации пьесы Николая Гоголя «Женитьба» режиссера Виталия Мельникова. В картине, которую блогер назвал «абсолютным шедевром», Светлана сыграла главную роль Агафьи Тихоновны. «От белесой красоты ее невозможно оторвать глаз — смотрю каждый раз, как на икону. Гоголь был бы счастлив!», — написал Садальский.

Фото из Instagram @stassadal

Поклонники в комментариях поддержали мнение Станислава и также поздравили Светлану Крючкову с днём рождения.