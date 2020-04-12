Шнуров в стихах прокомментировал нападение монахов на Собчак

Музыкант опубликовал ерническое произведение в Instagram 28 июня.

Сергей Шнуров, фото из Instagram @shnurovs; Ксения Собчак, фото из Instagram @xenia_sobchak

Солист «Ленинграда» вновь провоцирует Ксению Собчак на публичную перепалку. В Instagram 28 июня Сергей Шнуров в ироничных стихах прокомментировал нападение монахов игумена Сергия на съёмочную команду ведущей в Среднеуральском женском монастыре. Инцидент имел место 27 июня, Собчак снимала агрессию верующих на камеру.

Сергей написал, что Ксении всё неймётся: сначала она смеялась над афроамериканцами, «гнобила» Стаса Костюшкина (за рассказ певца о сексуальном насилии в детстве в студии «Секрета на миллион»), после сломала нос. Шнуров считает, что ведущей «мало внимания», поэтому она со скоростью Норриса Чака «прискакала» к монахам-каратистам.

По мнению артиста, уральские верующие не были заинтересованы в беседе и конфликте, поэтому отказали вездесущей Собчак в съёмках. Далее певец раскрыл своё видение развития конфликта: «Ксюху, так сказать, накрыло, всех переорала ором». Чтобы остановить Ксению, монахам пришлось «распустить руки», считает Шнуров.

Теперь Сергей ждёт развития событий в суде, и выразил сожаление, что пройдет он «не на лобном месте».

Фрагмент стихотворения Сергея Шнурова, фото из Instagram @shnurovs

Ксения Собчак отправилась в монастырь под Екатеринбургом в рамках журналистского расследования о подростках-послушниках, которые жаловались на регулярные побои. Там началась потасовка, Собчак обвинила отца Сергия в провокации.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заступилась за Ксению. В интервью «Комсомольской правде» она заявила, что журналисты не должны терпеть нападения или сопротивление из-за профессии. Также депутат отметила, что действительно верующий человек не поднимет руки на пришедших к нему.