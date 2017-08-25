«Сама напросилась»: Пользователи Instagram не сочувствуют якобы избитой монахами Собчак

Подписчики посчитали, что нет дыма без огня, и Ксения напрасно отправилась в чужой монастырь с разоблачением.

Собчак рассказала о поездке в женский монастырь под «игом» раскольников. Источники: krot.info ptoday.ru

Журналистка, блогер и телеведущая Ксения Собчак пожаловалась, что на нее напали священнослужители монастыря в Свердловской области. Видео с комментарием Ксении Анатольевны по поводу случившегося растиражировали Instagram-блогеры, но пользователи не сочувствуют якобы избитой монахами ведущей.

«Сама напросилась», — был их вердикт.

Пострадал также документалист Сергей Ерженков и свидетель Филипп, который якобы подвергался «наказаниям» в отрочестве.

Накануне стало известно, что Ксения Анатольевна и ее съемочная группа отправились в обитель на Урале, которую контролируют раскольники под руководством схиигумена Сергия, чтобы выяснить, насколько достоверны обвинения монахов в избиении подростков-послушников. Поводом для расследования стали заявления бывшего воспитанника монастыря — Филиппа. По словам теледивы, ее помощников избили и отобрали видеокамеру «два бугая», а лично саму Собчак ударила одна из монахинь.

Пользователи соцсетей комментируют инцидент с якобы избиением Собчак. Источники: instagram.com, @novosti_bogatih_i_znamenitih, @runews24_ru

Комментаторы в Instagram припомнили медиадиве, как она фотографировалась полуобнаженной на фоне икон, не простили звезде экрана и свадебную церемонию с катафалком.

«Наверное, же за дело получила», «они защищали свою территорию», «полезла в чужой монастырь со своим уставом», — посыпались отзывы подписчиков.

Лишь один фолловер выступил в защиту Ксении Анатольевны, сравнив монахов из видео с сектантами. Нейтрально настроенные пользователи добавили, что лучше бы Собчак не геройствовала, а дождалась полицейских.