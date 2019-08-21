Киркоров стал прообразом героя нового фильма Netflix о «Евровидении»

Своим косвенным участием в картине «История огненной саги» артист похвастал подписчикам в Instagram.

Киркоров стал прототипом героя комедийной картины о «Евровидении». Источники: yandex.ru, apostrophe.ua

Филипп Киркоров не обошел вниманием фильм о «Евровидении», который вышел на канале Netflix. В своем Instagram поп-король похвастал подписчикам, что стал прообразом одного из главных персонажей картины — Александра Лемтова, которого сыграл звезда серила «Аббатство Даунтон» Дэн Стивенс. Журналисты издания Spletnik нашли в Лемтове сходство с Николаем Басковым в узорчатых нарядах героя, и с Алексеем Воробьевым, которого обозревателям напомнила подтянутая атлетичная фигура Стивенса.

Однако сам Стивенс опроверг их догадки в интервью изданию USA TODAY ENTERTAIMENT. Актер признался, что копировал вовсе не Баскова, а Филиппа Киркорова и Джорджа Майкла. От российского исполнителя Стивенс взял манеру пения в стиле поп-опера, а поведение и внешность перенял у британского певца.

Фанаты радуются за голливудский пиар Киркорова. Источник: instagram.com @fkirkorov

Подписчики Филиппа Бедросовича пришли в восторг от этой информации:

«Браво, Филипп!!! Мировой уровень и голливудский размах всегда в твоих планах, концертах, действиях!!! Знай наших !!!», — написал один из пользователей.

«Супер новость, круто!», — согласились остальные комментаторы.

При этом фильм Eurovision Song Contest. The Story of fire saga на самом деле является пародией на конкурс и его участников. Тот факт, что косвенное участие в проекте порадовало Киркорова говорит о том, что поп-король умеет посмеяться над собой и коллегами по цеху.