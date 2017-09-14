«Всем покоя не даю»: Рудковская ответила на шутку Урганта о её «безделье»

В эфире «Вечернего Урганта» ведущий посмеялся над повышением Плющенко и от лица Гном Гномыча заявил, что осталось только мать пристроить.

Иван Ургант и Яна Рудковская с сыном Сашей Плющенко, фото из Instagram

В эфире «Вечернего Урганта» от 15 июня Иван Ургант пошутил над назначением Евгения Плющенко тренером сборной России по фигурному катанию. Шоумен добавил «словами Гном Гномыча», (Александра Плющенко, сына знаменитого фигуриста — прим.ред.), что для спокойной жизни и детства мальчика «осталось только мать пристроить».

Спустя более 2-х недель Яна Рудковская всё же ответила на шутку Урганта о её «безделье». В Stories своего Instagram директор Димы Билана опубликовала фрагмент выпуска и задалась вопросом: «Что же я всем покоя не даю». Судя по реакции, Рудковской было неприятно, что Иван Ургант в очередной раз выставил её сына несчастливым ребенком. В добавок, шоумен посмеялся над её работой, намекнув, что Яна активно развивает карьеру маленького сына из-за скуки.

Видео из Stories @rudkovskayaofficial

Иван Ургант неоднократно и ранее публично иронизировал над семьёй Рудковской и Плющенко. Например, на премии Glamour на слова продюсера о том, что она торопится домой к сыну, ведущий пошутил, что маленький Саша бегает, ищет выход, чтобы убежать в другую жизнь. Также в эфире вечернего шоу на «Первом» ведущий посмеялся над прозвищем Саши Плющенко, которого родители называют Гном Гномыч.