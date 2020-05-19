Пухляш из Little Big снялся в сериале на канале «Супер»

Дмитрий Красилов засветился на съемках сериала «Фитнес».

Дмитрий Красилов, фото из Instagram @dimakrasilove

Yellow, Black and White запустила съемки 4-го сезона сериала «Фитнес» для телеканала «Супер». Свежие эпизоды порадуют зрителей новым героем: в сериале снялся Пухляш из клипа Little Big Дмитрий Красилов. Об этом стало известно из анонса в официальном Instagram-аккаунте телеканала «Супер».

Роль танцора в картине пока не раскрывается. Однако на съемочной площадке он уже успел продемонстрировать свои таланты.

Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова, исполняющая роль тренера Виктории, опубликовала в Instagram фрагмент со съемок нового сезона сериала. На видео она на съемочной площадке ситкома вместе с Дмитрием Красиловым повторяет фрагмент уже легендарного танца Пухляша из клипа на песню Uno группы Little Big.

Видео из Instagram @super_kanal

Звезда добавила, что её «потрясывания костями ничто, по сравнению с танцами Дмитрия Красилова» и призвала вместе с ними отметить выход карантина новым сезоном спортивной картины.

Фанаты пришли в восторг от танцев артистов и забросали артистов восторженными комментариями.