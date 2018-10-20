Наташа Королёва записалась на «опасный» бьюти-марафон Бони

О вреде для здоровья технически неправильно выполненных упражнений экс-ведущей сообщили инсайдеры Telegram-канала «НеМалахов».

Виктория Боня на бьюти-марафоне, Наташа Королёва, фото из Instagram

На карантине Виктория Боня запустила онлайн-марафоны по фейсбилдингу. За 7-дневный курс, стоимостью 3500 рублей, экс-ведущая пообещала предоставить полный комплекс упражнений, которые эффективно подтягивают овал лица и убирают морщины.

На предстоящий курс бьюти-марафона блогера, который стартует 29 июня, записалась Наташа Королёва. Об этом звезда сообщила в Stories. Артистка заявила, что её не устраивают большие щеки. Певица надеется, что «очень интересные техники» Бони подтянут овал её лица, и она научится «поправлять свою же красоту».

Однако техники фейсбилдинга от Виктории могут принести больше вреда здоровью, чем пользы для внешности, считают некоторые специалисты. В Telegram-канала «НеМалахов» инсайдер назвала курс экс-звезды «Дома-2» опасным из-за неправильной техники выполнения. Аноним нашла у Бони ряд грубейших ошибок в технике выполнения упражнений и дыхании.

Анонимное сообщение в Telegram-канале «НеМалахов»

По словам источника, последствия могут быть очень серьезными: пережатие позвоночной артерии (гипоксия головного мозга, обмороки), смещение шейных позвонков (паралич, смертельный исход), повреждение сосудов и лёгких, голосовых связок. Аноним уверена, что Виктория не проходила обучение, а повторяет «как попало» случайно увиденные упражнения, зарабатывая на здоровье поклонников. Жалобы участниц бьюти-марафона на головокружение подтверждают неправильную технику и вред здоровью.

Получается, что Наташа Королёва рискует своим здоровьем и вокальным голосом, проходя «опасный» марафон Бони.