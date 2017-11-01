Сосо Павлиашвили устроил уличный концерт в день рождения

Темпераментный певец празднует 56-летие 29 июня.

Сосо Павлиашвили, фото из Instagram @soso_pavliashvili_official

Сосо Павлиашвили нашёл способ полноценно отпраздновать свой день рождения: в честь 56-летия 29 июня грузинский певец устроил настоящий уличный концерт в центре Москвы, где исполнил свои хиты. Ролик с записью выступления артист опубликовал в личном Instagram.

Судя по наличии операторов, камер и логотипов ТВ-канала, скоро выступление именинника с интервью будет транслировано на федеральном телевидении. Поэтому поклонники Павлиашвили смогут вновь насладиться ярким выступлением кумира. А прохожие слушали живое исполнение артиста под гитару.

В сложной эпидобстановке не каждый человек готов рисковать своим здоровьем и окружающими, устраивая пышные праздники. В России всё еще запрещено проводить концерты и массовые мероприятия. Но грузинский музыкант нашел способ порадовать себя и фанатов.

Фрагменты ролика с выступления Сосо Павлиашвили, фото из Instagram @soso_pavliashvili_official

В конце ролика Сосо поблагодарил всех подписчиков за искренние и теплые поздравления, пожелал фанатам счастья, здоровья, приятного окружения, восхищения и всех благ.