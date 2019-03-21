Сергея Шнурова назначили генпродюсером телеканала RTVI

Лидер группы «Ленинград» намерен продолжить воплощать экспериментальные идеи на своей новой должности.

Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Источники: Instagram @ shnurovs, RTVi.

Международный русскоязычный канал RTVI, вещающий в 53 странах мира, провёл кадровую перестановку. Теперь отвечать за креатив и продвигать бренд будет российский музыкант и шоумен Сергей Шнуров, которого назначили генпродюсером, как сообщает пресс-служба медиа.

Предложение о сотрудничестве лидер группы «Ленинград» получил от самого владельца RTVI — Микаеля Исраеляна. Выбор на Шнура пал не случайно. Суммарный охват YouTube-канала Сергея — более 1,7 млрд просмотров. Его оригинальное творчество, понимание менталитета русскоязычного населения, живущего за границей, и известность международного уровня, как считает Исреалян, позволят придать контенту канала уникальность, а также привлечь аудиторию.

Новая должность была создана именно для Шнурова. По мнению руководства RTVI, музыкант объединяет своим творчеством миллионы носителей нашей культуры и языка и на новом посту сможет делать то же самое уже для телеканала. Такую же цель перед собой поставил и сам Шнур, пообещав в своём Instagram продолжить воплощать в кресле генпродюсера те экспериментальные идеи, которыми так славится.

В обязанности шоумена будет входить формирование креативной стратегии развития и сетки вещания, а также обновление и продвижение бренда медиа. Руководство RTVI нацелено на активное развитие в США, Грузии, Армении и Европе.

Команда телеканала приняла нового генерального продюсера с распростёртыми объятиями. Так, свою радость от начала сотрудничества с лидером «Ленинграда» выразил глава информационной службы Серей Кучер, назвавший певца глубокой и яркой личностью.