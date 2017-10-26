Сергей Шнуров – новый «Холостяк»?

Поклонники группы «Ленинград» и лично Сергея Шнурова вовсю обсуждают возможное участие музыканта в новом сезоне телепроекта «Холостяк».

Поводом для фанатских волнений стал пост в одной из групп проекта в Instagram. Фото Шнура снабжено интригующей подписью «пост сдал, пост принял – так там говорится?» и хештегом «#холостяк7».

Поклонники тут же разделились на два лагеря pro и contra. Одни рады тому, что именно Шнуров сменит в шоу Егора Крида. Тем более что совсем недавно музыкант снова обрел статус свободного мужчины. После восьми лет брака он расстался с женой Матильдой. Причем не исключено, что к радостному хору поклонниц Шнура присоединятся и мужские голоса фанов «Ленинграда», которым интересно посмотреть на своего кумира в новой ипостаси.

Однако есть немало и тех, кто разочарован выбором будущего холостяка. Недовольные даже заявляют, что не станут больше смотреть выпуски нового сезона шоу и что Шнуру уж точно не место в «Холостяке».

В любом случае, все сходятся во мнении, что появление Шнурова в проекте могло бы значительно поднять рейтинги программы. Хотя, напоминают СМИ, ни один из предыдущих сезонов шоу не закончился свадьбой. Как правило, герой и победительница проекта встречались еще несколько месяцев после финала, а потом отношения тихо заканчивались. Причем не без выгоды для девушки, получавшей в виде бонуса известность и определенную финансовую выгоду.

Сам музыкант, как и канал ТНТ, выпускающий шоу, пока не сделали никаких официальных заявлений на этот счет. Фанатам остается только ждать выхода первой программы нового сезона, съемки которой начнутся в следующем году.