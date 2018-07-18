Сергей Шнуров станет одним из наставников «Голоса»

Стало известно, что в новом сезоне кресла тренеров займут Сергей Шнуров, Ани Лорак, Константин Меладзе и Баста.

На Первом канале, который выпускает шоу, считают, что такой состав коучеров поможет увидеть в новом сезоне очень разноплановых и интересных исполнителей. Ведь каждый из четверки – сам отдельное музыкальное явление в российском шоу-бизнесе.

Кроме того, на Первом рассказали, что определяли тренерский состав с помощью зрителей – опросы проводились на прямых эфирах и интерактивно на сайте канала. Победителем зрительских симпатий стал Константин Меладзе. А его будущие коллеги по шоу вошли в топ опроса.

Из названной четверки тренеров только Баста уже имеет «голосовый» опыт. Правда, Ани Лорак и Константин Меладзе работали с молодыми вокалистами на телепроектах в Украине.

Некоторые поклонники «Голоса» называют появление Шнура на шоу сенсационным и предвкушают его «схватку» с Бастой. «Изюминку» их тренерскому противостоянию добавляет склонность обоих использовать в своих песнях крепкое словцо. Хотя есть и другая точка зрения: многие считают, что Сергей Шнуров сможет отойти от привычного образа рокера и матерщинника и покажет высокий музыкальный класс.