Время не пощадило ни голливудских звезд, ни российских знаменитостей.

Артисты, которых не пощадило время. Источники: pagesix.com, avrorra.com

Даже богатые и знаменитые не застрахованы от разрушительного влияния времени. Это заметно на примере 5 артистов, которые изменились до неузнаваемости с течением лет.

Вин Дизель слегка расслабился в 2015 году, но потом взял себя в руки. Источники: celeb24×7.com, soy502.com

Звезда знаменитых франшиз «Форсаж» и «Хроники Риддика» Вин Дизель дал фанатам повод для беспокойства в 2015 году. На снимках того времени у звезды боевиков заметно брюшко и второй подбородок, однако сегодня Вин Дизель взял себя в руки и в 52 года демонстрирует атлетичный торс и бугристые мускулы.

Павел Сердюк больше не похож на Дениса Шаталина. Источники: m.123ru.net metronews.ru

Актер Павел Сердюк снимался в сериале «Ранетки», «Похищение воробья», «Сыщик Самоваров», но зрители помнят его в основном по роли Дениса Шаталина в ситкоме «Моя прекрасная няня». Виной тому или невысокие рейтинги проектов, в которых он был задействован, или незначительность персонажа. В 30 лет актер обзавелся лишним весом и морщинами. Не исключено, что так Павел отреагировал на развод с экс-«ранеткой» Анной Рудневой.

Стивен Сигал оставил тренировки в прошлом. Источники: 24smi.org, krot.info

Звезда боевиков, преимущественно класса В, Стивен Сигал тоже с годами утратил форму. Мастер айкидо набрал килограммы, отпустил бороду и забросил тренировки. 68-летний актер весит 130 килограммов, но возвращаться к активным занятиям спортом желания не демонстрирует.

Сидни Ром повторила судьбу Донателлы Версаче. Источники: newserial.net, twitter.com

Итальянская певица Сидни Ром повторила судьбу Донателлы Версаче. Однажды оказавшись в руках пластического хирурга, девушка с природным шармом и миловидностью остановиться уже не смогла. 69-летняя актриса больше не снимается в кино и ничем не напоминает себя в молодые годы.

Юлия Волкова увлеклась ботоксом. Источники: games-of-thrones.ru, freshnovosti.com

Экс-участница девичьего дуэта «Тату» Юлия Волкова тоже изменилась. Девушка, которая в свое время покорила сердца сразу двух солистов группы Smash! — Сергея Лазарева и Влада Топалова — сегодня увлеклась инъекционной косметологией. 35-летняя певица до неузнаваемости увеличила губы и изменила овал лица с помощью ботокса и филеров. В отличие от экс-бойфрендов, Юлия не выглядит на свой возраст.