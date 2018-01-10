Танцор не удержался пошутить на тему поправок в Конституцию.

Наташа Королёва и Сергей Глушко, фото из Instagram @koroleva_star

Муж Наташи Королёвой никак не комментировал своё отношение к поправкам в Конституцию. Зато после завершения голосования не удержался от шутки с намёком.

В Instagram 3 июля Тарзан показал эксклюзивное видео со свадьбы с Наташей Королёвой. На нём видно, как певица первой поставила подпись в свидетельстве о браке. Когда сотрудница ЗАГСа попросила танцора подтвердить своё согласие на союз подписью, он начал упорно сопротивляться: сначала выразил недопонимание, сделал вид, что его рука затряслась и не слушается, и только после шуточной угрозы невесты расписался. Под роликом артист написал, что он с супругой проголосовали за «поправки в семейном положение».

В комментариях поклонники поблагодарили Сергея Глушко за трогательный архивный ролик и восхитились силой и стойкостью союза. Некоторые фолловеры не удержались от сарказма:

«Какие вы молодцы! Нарядные пришли на избирательный участок!», «Обнуляетесь?».

Эксклюзивное видео со свадьбы с Наташей Королёвой и Сергея Глушко, ролик из Instagram @tarzan_official

Наташа Королёва и Тарзан официально заключили брак 21 августа 2003 года.