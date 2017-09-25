Тина Канделаки назвала 5 русских фильмов, которые можно посоветовать друзьям

Ведущая похвалила даже скандальный «Текст» и трагикомедийный «Карп отмороженный».

Тина Канделаки советует к просмотру 5 русских фильмов новой эпохи. Источники: interesnosti.mediasole.ru, stroy-podskazka.ru

Ведущая Тина Канделаки назвала 5 русских фильмов новой эпохи, которые можно не только смотреть самим, но и друзьям посоветовать.

Первым в топе Тины Гивиевны оказался фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Журналистка похвалила картину за демонстрацию «бардака» в душе и мыслях героев и особенно отметила игру Евгения Ткачука. Поклонникам кинофильмов в стиле «роуд-муви» эта картина тоже придется по вкусу. Авторы позаботились о том, чтобы превратить «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» в фильм-путешествие с классическим поиском смысла жизни.

«Текст» стал причиной травли, которой подверглась Кристина Асмус, но Канделаки советует обращать внимание не только на откровенные сцены с участием актрисы, а на картину целиком. По словам ведущей, Клим Шипенко создал фильм, вынимающий душу, хоть там и играет уже поднадоевший зрителям Александр Петров.

Фильм «Дурак» вопреки поднятой теме «безнадеги» и социального дна, по мнению Тины Гивиевны, оказался динамичным и не скучным. Также ведущая советует обратить внимание на трещину в стене жилого дома, которая, по задумке режиссера Юрия Быкова, иллюстрирует трещину в умах и душах людей.

Кадры из фильмов по порядку: «Текст», «Как Витька Чеснок…», «Дурак», «Возвращение», «Карп отмороженный». Источники: ru.hrodna.life, tvkinoradio.ru, twitter.com, kino-kingdom.com, tatler.ru

Картину «Возвращение» Андрея Звягинцева теледива ставит в один ряд со знаменитым «Отрочеством» Линклейтера, который снимался 12 лет. Отечественный фильм Канделаки называет точной иллюстрации драмы отношений отцов и детей, которая заставит задуматься. Звягинцева журналистка считает продолжателем традиций великого русского кино.

Трагикомедия «Карп отмороженный» с Евгением Мироновым, Алисой Фрейндлих и Мариной Нееловой подкупила Тину Канделаки идеей о том, что жизнь коротка, и нужно ценить каждую секунду. Идея не нова, но русские режиссеры постсоветского периода впервые, по мнению ведущей, воплотили ее удачно.