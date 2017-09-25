Тина Канделаки назвала 5 русских фильмов, которые можно посоветовать друзьям

Ведущая похвалила даже скандальный «Текст» и трагикомедийный «Карп отмороженный».
Ведущая Тина Канделаки назвала 5 русских фильмов новой эпохи, которые можно не только смотреть самим, но и друзьям посоветовать.
Первым в топе Тины Гивиевны оказался фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Журналистка похвалила картину за демонстрацию «бардака» в душе и мыслях героев и особенно отметила игру Евгения Ткачука. Поклонникам кинофильмов в стиле «роуд-муви» эта картина тоже придется по вкусу. Авторы позаботились о том, чтобы превратить «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» в фильм-путешествие с классическим поиском смысла жизни.
«Текст» стал причиной травли, которой подверглась Кристина Асмус, но Канделаки советует обращать внимание не только на откровенные сцены с участием актрисы, а на картину целиком. По словам ведущей, Клим Шипенко создал фильм, вынимающий душу, хоть там и играет уже поднадоевший зрителям Александр Петров.
Фильм «Дурак» вопреки поднятой теме «безнадеги» и социального дна, по мнению Тины Гивиевны, оказался динамичным и не скучным. Также ведущая советует обратить внимание на трещину в стене жилого дома, которая, по задумке режиссера Юрия Быкова, иллюстрирует трещину в умах и душах людей.
Картину «Возвращение» Андрея Звягинцева теледива ставит в один ряд со знаменитым «Отрочеством» Линклейтера, который снимался 12 лет. Отечественный фильм Канделаки называет точной иллюстрации драмы отношений отцов и детей, которая заставит задуматься. Звягинцева журналистка считает продолжателем традиций великого русского кино.
Трагикомедия «Карп отмороженный» с Евгением Мироновым, Алисой Фрейндлих и Мариной Нееловой подкупила Тину Канделаки идеей о том, что жизнь коротка, и нужно ценить каждую секунду. Идея не нова, но русские режиссеры постсоветского периода впервые, по мнению ведущей, воплотили ее удачно.