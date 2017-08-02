Вера Брежнева решилась на «свадьбу» с Монатиком ради нового клипа

У себя в Instagram певица поделилась кадрами со съёмок видео на хит «ВЕЧЕРиНОЧКА».

Вера Брежнева, фото из Instagram @ververa; Монатик, фото из Instagram @monatik_official

Вера Брежнева поделилась впечатлениями от съемок нового клипа на хит «ВЕЧЕРиНОЧКА». В личном микроблоге 5 июля певица поделилась, как она решилась на импровизированную «свадьбу» с Монатиком ради успеха хита. Звезда написала, что коллега сделал ей предложение, а она не раздумывая согласилась.

«Так случилось всё… Наша „ВЕЧЕРиНОЧКА“ закончилась свадьбой», — добавила артистка.

Брежнева написала, что на «церемонии» был уже третий образ за съемки. Каждый из них был особенным, но свадебный наряд для Веры стал неожиданностью: платье было короткое, а фата очень длинная, поэтому образ дополнили панталонами и подвязкой на ноги.

На протяжении всех съемок Брежнева и Дмитрий Монатик сильно переживали из-за угрозы отключения света. Съемки происходили глубокой ночью в феврале. Им было очень холодно в Барселоне, но активная хореография помогала согреться. Также певица поделилась несколькими кадрами со съемок, на которых блистает в свадебном платье рядом с женихом.

Свадьба Монатика и Веры Брежневой на съёмках клипа, фото из Instagram @ververa

В комментариях фанаты восхитились красотой певицы: «Вера, красавица», «Как красиво, что глаз не оторвать». Некоторые подписчики пошутили над свадьбой: «Я бы Монатику тоже не отказал», «Так, а где Константин…?».

MONATIK и Вера Брежнева 11 июня презентовали клип на совместный трек «ВЕЧЕРиНОЧКА». За 3 недели ролик собрал более 10 млн просмотров.