Сергей Лазарев отдыхает на Чёрном море в компании Алекса Малиновского

Помимо Алекса с Сергеем отдыхает девушка по имени Кристина.

Лазарев с друзьями на отдыхе в Сочи. Фото: Instagram @lazarevsergey

Сергей Лазарев опубликовал новые Stories из отпуска в Сочи. Оказалось, что певец отдыхает на Чёрном море не один, а в компании Алекса Малиновского, что видно в Instagram-аккаунте Сергея.

Это не первый раз, когда молодые люди проводят совместный отдых. В прошлом году они были в отпуске в США, но тогда тщательно скрывали, что проводят отдых в компании друг друга. Их выдал Instagram — поклонники заметили, что мужчины находятся в одних и тех же местах. Сейчас же Алекс и Сергей отошли от скрытности и стали отмечать друг друга в Instagram-аккаунтах. Помимо Алекса с Сергеем отдыхает девушка по имени Кристина.

Более того, Лазарев стал более открытым с поклонниками и стал делиться моментами отдыха на своей страничке. Так, в Instagram-аккаунте он рассказал, что вместе с друзьями посетил Розу Хутор. По его словам, это место обязательно для посещения. Помимо Розы Хутор компания певца побывала на Розе Пик на Красной Поляне. Это место также восхитило Сергея.