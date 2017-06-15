«Злыдень Лазарев» снова оказался в центре внимания

Недавно стало известно, что Светлана Лобода и Сергей Лазарев взаимно отписались друг от друга в социальной сети. Причиной этого решения, возможно, стал недавний конфликт.

Премия «МУЗ-ТВ» завершилась в Москве около недели назад. Сергей Лазарев вновь оказался в центре внимания. Многие представители отечественного шоу-бизнеса активно обсуждают конфликт, произошедший в рамках премии «МУЗ-ТВ». Речь идет об инциденте, который произошел между Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым.

Примечательно, что после окончания мероприятия уже на следующий день они взаимно отписались друг от друга в Instagram. Ранее уже говорилось о том, что после концерта Сергей Лазарев едва ли не сбил популярную певицу с ног, при этом что-то эмоционально ей высказывая.

Есть предположение, что его реакция вызвана тем, что номер из Евровидения не удалось исполнить в рамках премии, а время Лазарева в итоге досталось Светлане Лободе, которая спела для всех своих поклонников сразу несколько композиций.

По данным интернет-издания «Вокруг-ТВ» первым отреагировал именно Сергей, опубликовав у себя в stories снимок с надписью «Злыдень Лазарев». Тем не менее, спустя некоторое непродолжительное время последовала и реакция Светланы Лободы. Стоит отметить, что во время эфира в социальной сети один поклонник решил поинтересоваться деталями произошедшего конфликта с Сергеем Лазаревым, на что Светлана сделала весьма туманное заявление: «Ой, пусть сам все расскажет. Люди такие разные, такие странные и порой так странно себя ведут».