Появились подробности о причине конфликта между Лободой и Лазаревым

Представитель «Муз-ТВ» решил дать свои комментарии по поводу скандала, произошедшего между двумя артистами. По его словам, Сергей Лазарев был очень сильно разозлен.

Появились некоторые подробности о причине конфликта, в центре которого оказались Сергей Лазарев и Светлана Лобода. По словам представителя канала «Муз-ТВ» порталу Super, во время репетиции Светланы Лободы Лазарев начал вести себя крайне агрессивно, при этом весьма в жесткой форме начал предъявлять претензии режиссеру мероприятия. Вмешавшийся в потасовку директор премии и одноименного канала Арман Давлетяров был вынужден досточно резко охладить пыл Сергея Лазарева, ведь только такой способ, по мнению собеседника портала Super, мог успокоить его.

Кроме того, Давлетяров в тот момент заявил, что премия должна быть праздником, способом объединения людей, а не плодить скандалы и быть рассадником разборок. Более того, на «Муз-ТВ» выразили надежду на то, что участники инцидента все-таки прекратят свои междоусобные войны, а символом их примирения станет выступление дуэтом на следующей премии в 2020 году.

Напомним, что конфликт между Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым произошел 10 июня. Лазарев пришел в крайнюю степень возмущения из-за того, что Лободе было выделено большее количество эфирного времени, в результате чего она смогла исполнить 6 композиций, хотя самому Сергею не удалось выступить в силу некоторых технических ограничений. Тогда все утверждали, что он очень жестко высказался в адрес Светланы. Сама же Лобода уже после заявила, что люди иногда бывают очень странными.