Создатели нового «Бэтмена» и «Клана Сопрано» снимут сериал о полиции Готэма

Проект расскажет о коррупции в вымышленном городе, а бороться с ней будут готэмские детективы.
Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз и сценарист «Клана Сопрано» Теренс Уинтер займутся съемками серила о полиции Готэма. Выходить он будет на платформе НВО. Представители сервиса сообщили, что сериал посвятят проблемам коррупции и изучению самой ее природы. Историю готэмских детективов снимут в жанре полицейской драмы. Официального названия будущий сериал пока не получил, но в Сети его уже прозвали «Полиция Готэма» по аналогии с серией комиксов DC.
Пока нет информации, примет ли участие в съемках новый Бэтмен Роберт Паттинсон, так как кастинг еще не проводился, но Мэтт Ривз уже уверяет, что зрителям понравится новый формат истории о вселенной супергероя, и он рад, что в создании проекта ему поможет Теренс Уинтер.
Представители сервиса HBO Max солидарны с Ривзом:
Канал HBO Max запустили весной этого года. Создатели канала заявили, что приоритетными для них станут сериалы по комиксам DC. В разработке уже «Аквамен», «Темная Лига справедливости» и «Зелёный фонарь».