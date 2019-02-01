Создатели нового «Бэтмена» и «Клана Сопрано» снимут сериал о полиции Готэма

Проект расскажет о коррупции в вымышленном городе, а бороться с ней будут готэмские детективы.

Создатели нового «Бэтмена» и «Клана Сопрано» снимут сериал о полиции и коррупции в Готэме. Источники: yandex.ru, kino-teatr.ru, youtube.com

Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз и сценарист «Клана Сопрано» Теренс Уинтер займутся съемками серила о полиции Готэма. Выходить он будет на платформе НВО. Представители сервиса сообщили, что сериал посвятят проблемам коррупции и изучению самой ее природы. Историю готэмских детективов снимут в жанре полицейской драмы. Официального названия будущий сериал пока не получил, но в Сети его уже прозвали «Полиция Готэма» по аналогии с серией комиксов DC.

Пока нет информации, примет ли участие в съемках новый Бэтмен Роберт Паттинсон, так как кастинг еще не проводился, но Мэтт Ривз уже уверяет, что зрителям понравится новый формат истории о вселенной супергероя, и он рад, что в создании проекта ему поможет Теренс Уинтер.

«Работать с ним — мечта», — добавил режиссер.

Представители сервиса HBO Max солидарны с Ривзом:

«Это „Бэтмен“, которого большинство зрителей не видело раньше», — подчеркнули они.

Канал HBO Max запустили весной этого года. Создатели канала заявили, что приоритетными для них станут сериалы по комиксам DC. В разработке уже «Аквамен», «Темная Лига справедливости» и «Зелёный фонарь».