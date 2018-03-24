Лолита показалась в новом образе и сравнила себя с Жаклин Кеннеди

В бутике Игоря Гуляева певица намекнула на желание быть женой президента.

Лолита Милявская, фото Instagram @lolitamilyavskaya, Жаклин Кеннеди, фото zen.yandex.com

Певица Лолита Милявская после 5-го развода с Дмитрием Ивановым кардинально сменила имидж. Артистка показалась в новом образе в бутике дизайнерской одежды Игоря Гуляева.

Звезда постригла и покрасила волосы, сделав удлинённое каре. Лолита сильно похудела, и теперь отдаёт предпочтение элегантным платьям, выгодно подчёркивающим достоинства фигуры. А яркому макияжу предпочитает стильные дорогие украшения.

В бутике Гуляева Милявская подбирала новые наряды. Дизайнер восхитился красотой певицы и осыпал её комплиментами, снимая примерку на камеру: «Похудела, сексуальная, стильная».

Новый образ придал звезде уверенности в себе. Примерив дизайнерское платье, Лолита сравнила себя с Жаклин Кеннеди. Она добавила, что ей недостаёт только мужа-президента, после чего уверенной походкой прошлась по помещению.

К слову, в прямом эфире с Ольгой Бузовой 13 апреля Милявская сообщила, что в её жизни появился новый достойный мужчина, имя которого она предпочла скрыть.

Игорь Гуляев восхитился преображением Лолиты Милявской, видео из Instagram @igorgulyaevofficial

Позже звезда опубликовала ролик, как «украла» то самое дизайнерское платье за 75 000 рублей, в котором была похожа на Жаклин Кеннеди. Лолита написала, что за подобное действие ей грозит до 6 лет заключения, но она уверена, что её «отмажет Любимый адвокат Жорин».