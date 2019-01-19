Лолита Милявская матерно отозвалась на решение суда

Известная на всю страну певица Лолита Милявская судится против ТСЖ дома, в котором у певицы есть квартира, суд связан с взысканием с Лолиты долгов по уплате ЖКХ.

Решение суда, как оказалось, было не в пользу звезды. Милявская должна оплатить 680 тысяч рублей представителям ТСЖ дома и госпошлину с пеней, итого сумма к оплате составляет 720 тыс. рублей.

Долго ожидать реакции от звезды не пришлось, в своем Instagram аккаунте звезда призналась, что не планирует отступать и будет обращаться в Верховный суд РФ. Лолита раскритиковала судей, которые по ее мнению закрыли глаза на беззаконие со стороны ТСЖ.

Конечно же, без матерных выражений не обошлось, на видео певица ругает судью Гусеву. В шутку она добавила, что готова добавить еще пять тысяч за мат.

В комментариях к посту звезду поддерживают и желают победить в суде. На данный момент Лолита готовит документы на передачу в Верховный суд.

Совсем недавно звезда достигла пенсионного возраста и теперь получает пенсию в размере 21 тыс. рублей, что поражает многих блогеров, ведь сумма должна была быть в несколько раз меньше.