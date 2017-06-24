Лолита Милявская впервые встретила своего троюродного брата в Кургане

Известная российская певица Лолита Милявская опубликовала снимок на своей странице в Instagram. На нём она запечатлена с неизвестным мужчиной. По словам самой знаменитости, это её троюродный брат Александр.

В описании к фотографии Милявская рассказала, что встретилась с братом после того, как отыграла свой концерт в Кургане. Они впервые увиделись вживую. Певица сказала, что его зовут Александр. Судя по большому количеству восклицательных знаков, Лолита действительно очень рада этой встрече. Она также упомянула, что давно мечтала о старшем брате.

Также певица рассказала, что у неё есть двоюродный брат Сергей, который проживает в Нидерландах. Однако теперь она безумно счастлива, что нашла родственника и в России. Подписчики Лолиты выразили свою радость за единение семьи. Они также отмечали поразительное внешнее сходство брата и сестры.