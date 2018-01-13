Водонаева высмеяла фото Николаева в плавках

Блогеру не понравился наряд композитора на архивном снимке.

Алёна Водонаева, фото из Instagram @alenavodonaeva; Игорь Николаев, фото из Instagram @igor_nikolaev_music

Экс-звезда «Дома-2» Алёна Водонаева высмеяла архивное фото Игоря Николаева. Блогеру не понравилось, какой наряд для плавания предпочитает композитор.

В Stories 11 июля она опубликовала старое фото артиста. На нем певец стоит на пляже в плавках и приобнимает бывшую супругу Наташу Королёву. Вид Николаева вызвал насмешку и недопонимание писательницы.

«Мужчины, какая бы у вас ни была фигура, никогда, слышите, никогда не носите плавки. Только шорты. Просто поверьте мне», - написала Водонаева над фото.

Свой совет Алёна никак не аргументировала. Также экс-телеведущая решила не уточнять, какой случай заставил её невзлюбить мужские плавки и почему она высмеяла именно Игоря.

Алёна Водонаева резко высказалась о наряде Игоря Николаева, фото из Stories @alenavodonaeva

Накануне жена композитора Юлия Проскурякова опровергла все слухи о разрыве с Николаевым. Устав от потока предположений, певица заявила, что она всё еще замужем и развода не предвидится.

Ранее Водонаева одобрила роман Павла Прилучного и Мирославы Карпович. В личном Instagram она призвала пользователей Сети прекратить травлю пары и порадоваться за новый союз.