Водонаева высмеяла фото Николаева в плавках

Блогеру не понравился наряд композитора на архивном снимке.
Экс-звезда «Дома-2» Алёна Водонаева высмеяла архивное фото Игоря Николаева. Блогеру не понравилось, какой наряд для плавания предпочитает композитор.
В Stories 11 июля она опубликовала старое фото артиста. На нем певец стоит на пляже в плавках и приобнимает бывшую супругу Наташу Королёву. Вид Николаева вызвал насмешку и недопонимание писательницы.
Свой совет Алёна никак не аргументировала. Также экс-телеведущая решила не уточнять, какой случай заставил её невзлюбить мужские плавки и почему она высмеяла именно Игоря.
Накануне жена композитора Юлия Проскурякова опровергла все слухи о разрыве с Николаевым. Устав от потока предположений, певица заявила, что она всё еще замужем и развода не предвидится.
Ранее Водонаева одобрила роман Павла Прилучного и Мирославы Карпович. В личном Instagram она призвала пользователей Сети прекратить травлю пары и порадоваться за новый союз.