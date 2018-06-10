Алена Водонаева озвучила причину развода с Алексеем Косинусом

Алена Водонаева очень долго скрывала причину развода с супругом. Как оказалось, причины весьма банальны.

Несколько недель назад Алена Водонаева сообщила новость, которая огорчила многих ее поклонников. Алена призналась, что она разводится с музыкантом Алексеем Косинусом. Она отметила, что им не стоило жениться, продолжая жить в гражданском браке. Ранее Водонаева не раз упоминала, что ее благоверный «идеальный мужчина во всем».

Алена скрывала причины расставания с Алексеем. Но недавно, в одном из интервью, выпускница «Дом-2» их озвучила. По словам звезды, они просто не подошли друг другу. Спустя полтора года с момента свадьбы, она поняла, что ее супруг не дотягивает до ее идеала.

Алена отметила, что груз ответственности в их браке она тащила на себе, в то время как Алексей не хотел ничего предпринимать. Официальный развод пара еще не оформила.

Стало известно, что экс-участница телестройки забирает у бывшего супруга одежду и мебель. Многих поклонников поразил этот факт. В своем Instagram аккаунте Водонаева объяснила, что на нее с неба ничего не сыпется. Это деньги и личные ресурсы, которые она потратила. Ведь потом жизнь может не дать такой возможности и роскоши, если отказываться от своих трудов вот так просто.

Алена планирует поставить мебель в свой загородный дом.