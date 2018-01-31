Алена Водонаева собирается вязать варежки из шерсти своего кота

Девушка ногтями выдрала подшерсток у животного и радуется, что сэкономила на грумере.

Некоторое время назад бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева опубликовала в сети новое видео, которое показалось очень странным пользователям. Дело в том, что девушка на нем дает странные советы по содержанию домашнего питомца. На ролике Алена также хвастается своими острыми ногтями, благодаря которым орудует не хуже профессионала грумера ножницами. Оказалось, что своим маникюром Водонаева вырывает подшерсток у своего кота, а из него собралась вязать варежки. То, что животному пришлось не сладко, говорит то, что Алена показала шокированным подписчикам два мешка шерсти.

Также Водонаева заявила, что не стала шерсть выбрасывать, а оставила, чтобы смастерить варежки. Это показалось поклонникам очень странной экономией, а об гигиенической подоплеки говорить вообще не стоит. Многие пользователи задались вопросом, каким экономным «ноу-хау» Алена Водонаева поделиться в следующий раз. Некоторые подписчики написали, что даже бывшие возлюбленные не смогли выдержать деятельную натуру Алены, а вот коту придется еще долго терпеть ее «экономию».