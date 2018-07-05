Бекхем и Пельтц впервые отреагировали на слухи о свадьбе

Возлюбленные подтвердили помолвку в Instagram.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, фото из Instagram @nicolaannepeltz

11 июля британские таблоиды сообщили о помолвке старшего сына Дэвида Бекхэма и богатой наследницы миллиардера Нельсона Пельтца. В личных Instagram в субботу Бруклин и Никола впервые отреагировали на слухи: свадьбе быть. Возлюбленные обменялись трогательными признаниями в любви друг другу, тем самым подтвердив предстоящее торжество.

Невеста написала, что избранник сделал её самый счастливой девушкой в мире. Она с нетерпением ждёт момента их свадьбы, и мечтает провести рядом с мужчиной всю жизнь. Никола призналась в романтических чувствах Бруклину. Она назвала любовь экс-футболиста самым ценным подарком.

Старший Бекхэм подтвердил, что помолвка состоялась 2 недели назад. Своим согласием на свадьбу дочь миллиардера сделала его самым счастливым человеком в мире, отметил он. Старший сын английского полузащитника пообещал стать Николе лучшим мужем и самым лучшим папой для их детей. Он признался в любви невесте и завершил пост символами поцелуев.

Возлюбленные опубликовали одинаковые фото, на которых заметно шикарное кольцо Пельтц — возможно, помолвочное.

В комментариях поклонники поздравили пару со знаменательным событием и пожелали им семейного счастья.

Посты с ответом Бекхэма и Пельтц на слухи о помолвке, фото из Instagram @nicolaannepeltz и @brooklynbeckham

Напомним, 21-летний Бруклин сделал предложение 25-летней Николе спустя 10 месяцев после знакомства. Родители одобрили союз и поддержали пару. Раньше старшенький из Бекхэмов несколько лет встречался с Хлоей Морец, но до свадьбы дело не дошло.