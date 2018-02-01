Дэвид Бэкхем трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы

Дэвид Бэкхем трогательно поздравил супругу в Instagram с 19-ой годовщиной их свадьбы. Назло всем злопыхателям пара отметила семейную дату романтическим ужином в шикарном ресторане.

За почти два десятилетия семейной жизни вокруг четы Бэкхемов не раз возникали слухи об их расставании. В последнее время среди поклонников бывшей спайс герл и звезды футбола возникла новая волна таких сплетен. И, словно в ответ на них, Дэвид выложил в своем блоге совместное фото с женой и поздравил ее с семейным праздником.

Бэкхем фактически еще раз публично признался в любви к Виктории и назвал ее «самой удивительной женой». А еще знаменитый футболист вспомнил тот день, когда сам он и его невеста, одевшись в необычные для новобрачных фиолетовые костюмы, заключила свой брак.

На свадьбе четы в 1999 году самым важным гостем был их новорожденный первенец Бруклин. Теперь в семье растут четверо детей – трое сыновей и дочь. Дочери Виктории и Дэвида Харпер сейчас 6 лет.