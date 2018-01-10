Дэвид Бекхэм с забавным аксессуаром на голове провёл выходной в Диснейленде

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм сводил семью в Диснейленд, где скрывался от глаз фанатов при помощи забавных ушек Микки Мауса. Но поклонники почуяли неладное в звёздной семье, пишет VistaNews.





Последний дни СМИ активно пишут, что Дэвид и Виктория Бекхэм проходят сложный период в своей семейной жизни и даже проживают в разных странах, стараясь реже друг с другом видеться. Однако Виктория и Дэвид поспешили опровергнуть слухи снимками из семейного развлекательного «царства». Но и эти фото не успокоили фанатов. Наоборот, они нашли больше доказательств проблемы.





Так Дэвид Бекхэм, который проходил весь день с ушами мультяшного персонажа, опубликовал на своей странице много фотографий детей и салют. Поклонники отметили, что мужчина отличный отец и видно, что он скучает по детям. В то же время Виктория опубликовала только короткое видео самого Дэвида. Фаны пишут, что так «тихо» женщина переживает разрыв. Никто из супругов отвечать на слухи не спешит.