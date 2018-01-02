Дэвид Бекхэм презентует собственную линию косметики

Дэвид Бекхэм в феврале презентует собственную линию мужской косметики. На разработку продукции ушло два года. Линейка будет запущена под названием House 99.

В линию косметики от Дэвида Бекхэма войдет 21 средство. Это будут уходовые масла, кремы, скрабы для лица, бороды, тела и даже татуировок. Известный футболист непосредственно принимал участие в разработке косметических средств. Линия создавалась со специалистами компании L'Oréal Luxe.

Дэвид Бекхэм сам уделяет большое внимание своему внешнему виду. В своем Инстаграм он написал: «Для меня уход за собой – это не только как вы выглядите, но и как вы себя чувствуете». Поэтому он хотел бы вдохновить и других мужчин на создание нужного для себя образа.

Презентация линии косметики пройдет в одном из крупных универмагов Лондона. Далее косметика разойдется еще в 19 стран мира.

Ранее знаменитый британец уже выпускал парфюмерию под собственным именем.