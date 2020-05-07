«Дурацкие, но очень узнаваемые»: Хромченко раскритиковала бельё с подушками от JACQUEMUS

Вслед за уродливыми ботинками и сумками пришли чудаковатые бюстгальтеры от молодого французского дизайнера.

Эвелина Хромченко и Симон Порт Жакмюс. Фото: Оливия Гордон

Эвелина Хромченко — законодательница моды в России, не смогла пройти мимо вычурных образов. Стиль Хромченко всегда очень ухоженный и сдержанный, поэтому принимать «хайповый» мир со всеми его издержками оказалось довольно не просто для судьи «Модного приговора».

Создаётся впечатление, будто ныне одежду создают именно для блогеров, которые в вечной гонке любыми путями удивить подписчиков, что вызвало отторжение у Эвелины:

«Коллекция очень так себе. Эти платья-комбинашки и костюмы с бриджами у нас уже есть. Но эти бюстгальтеры с подушками (дурацкие, но очень узнаваемые), хит этой коллекции, мы еще не раз увидим на юных блогершах. Особенно на тех, которые любят лапти от Bottega. И даже иногда сами (!) покупают их», — написала Хромченко в своём телеграмм-канале.

L’AMOUR SUMMER 2021 Фото: Instagram jacquemus

Летнюю коллекцию JACQUEMUS под названием «L’Amour» ждал весь модный мир. Само шоу продумано до мелочей: летний показ прошел в ячменном поле, где организаторы предусмотрели даже социальную дистанцию, рассадив людей красиво, но вдали друг от друга. Приглашены были не «простые люди», а блогеры — логичный маркетинговый ход. Ещё 17 марта Жакмюс намекнул на то, что черпает вдохновение из Instagram.

Видимо «подушка-челендж» из домашних видео перекочевал прямиком в коллекцию дизайнера.

Подушка-челендж. Фото: Instagram

Теперь стоит ожидать модные комбинации и оригинальное бельё с подушками как новый хит внутри TikTok и Instagram, о чём и писала Эвелина Хромченко, когда раскритиковала новинку.

Учитывая, что блогеры обожают выкладывать фото в белье, то Жакмюс попал прямо в цель. Стоит припомнить, сколько по Сети гуляли фото и видео в уродливых кроссовках Balenciaga, только сейчас спрос перестал быть таким активным. Так что у белья JACQUEMUS большое будущее. Видео и фотографии с показа активно разошлись по Сети, где люди воодушевленно комментируют произведения от Симона Порт Жакмюса, восхищаясь всем, что уготовил дизайнер.

L’AMOUR SUMMER 2021 Фото: Instagram jacquemus

Идея Жакмюса заключается в глотке свежего воздуха, который он вдохнул во французскую моду. На канале Эвелины Хромченко @EvelinaFashionSchool ассистенты оценили подход ещё и с другой стороны, отметив, что «у издательских домов возник отличный шанс сэкономить бюджет на тревел-расходах редакторов».