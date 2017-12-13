«Ростех» заключил договор с «Росатомом»: оборудование будет установлено на заводы по сжиганию отходов

Атомэнергомаш, входящий в корпорацию «Росатом», будет производить турбины, воздушные конденсаторы и котельные системы для мусоросжигающих электростанций, которые строит «Ростех» в Подмосковье. В 2020 году дочка Ростеха – «РТ-Инвест», должна запустить первый завод, производящий электроэнергию из переработки отходов. Настоящий прорыв совершили два гиганта страны, заключив многомиллиардный контракт для поставки оборудования, произведенного на наших заводах. По сведениям «Коммерсанта», сумма договора оценивается в 12 млрд. рублей.

Добавим – это в случае работы над четырьмя заводами в Московской области. У «РТ-Инвест» есть также уже одобренный проект по постройке завода в Татарстане 9его ввод позволит Казани выйти на нудевой цикл захоронения отходов), а вторая очередь таких заводов – это юг России: Сочи, Минводы, Тамань.

Поставщик новой технологии мусоросжигания — японская Hitachi Zosen Inova предоставляет лицензию Атомэнергомашу на производство оборудования. На заводе АЭМ в Подольске будет произведено котельное оборудование (что позволит городу получить свой куш от инвестиций); для турбин и конденсаторов будет выбран производитель соответствующих компетенций.