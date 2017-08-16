В Перми начнут пользоваться кампусной мультикартой от Бинбанка

7 тысяч студентов и преподавателей Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера станут держателями карт Бинбанка в рамках кампусного проекта.

Среди пользователей «бин-карт» - уже сто тысяч сотрудников, преподавательский состав и студенты вузов Хабаровска, Новосибирска, Омска, Томска, Перми, Кемерово, Ульяновска и Йошкар-Олы.

Стипендия, переводы от родителей, заработная плата, все финансовые возможности кошелька – это лишь часть функций. В рамках кампусного проекта учащиеся и сотрудники университета смогут использовать карту в качестве электронного пропуска в вуз, доступа к электронной библиотеке, для оплаты питания.

Благодаря платежной системе Mastercard с технологией бесконтактной оплаты, можно делать покупки в одно касание, а по программе «Бинбонус» получать кэш-бэк до 5% обратно. На остаток начисляется доходный процент – до пяти процентов годовых. Снять наличные можно без комиссий и ограничений в любых терминалах Бинбанка и банков-партнеров. В устройствах любых других банков – в сумме до 30 тыс. рублей в месяц.