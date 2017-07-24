В Крыму больше не выпускают Visa и MasterCard

Крымский Генбанк стал последним из финучреждений полуострова, которое выпускало пластик систем Visa и MasterCard.

Сегодня стало известно, что Генбанк окончательно перешел на обслуживание карт, работающих в национальной платежной системе «Мир». «Международные» карты, которые не были заменены своими владельцами, больше не будут обслуживаться, рассказали в кредитной организации. Однако уточнили, что в их банкоматах по-прежнему будет продолжаться обслуживание карт Visa и MasterCard банков, которые не «зашли» в Крым в связи с санкциями.

Напомним компании Visa и MasterCard остановили свою деятельность в Крыму в 2014 году. Их уход с полуострова был связан с введением США экономических ограничений в отношении Крыма после его возвращения в состав России.

СМИ сообщают, что после введения санкционных ограничений карты международных платежных систем в Крыму выпускали Генбанк и «Рублев», однако недавно последний был лишен лицензии Центробанком, а Генбанк 14 августа закончил перевод своих клиентов на систему «Мир».