На территории мусорных полигонов Подмосковья построят сортировочные комплексы и мусоросжигательные заводы

В Подмосковье планируется построить сортировочные комплексы и мусоросжигательные заводы на базе мусорных полигонов. Такая модернизация пройдет в рамках предложенной властями Подмосковья схемы по обращению с отходами.

Строительство сортировочных и перерабатывающих комплексов на базе существующих полигонов позволит значительно снизить количество захораниваемых отходов за счет большего объема вторсырья, получаемого в результате сортировки. Строительство МСЗ на территории комплексов сделает возможным получать дополнительное тепло и электроэнергию путем утилизации тех отходов, которые не могут быть переработаны. Первый МСЗ планируется построить в МО уже к 2021 году.

Также ответственность за весь процесс обращения с отходами, начиная с контейнерной площадки и до полигона, будет возложена на региональных операторов. Операторы будут выбраны в рамках открытого конкурса, проведение которого запланировано на первый квартал 2018 года.