В Швеции отходы научились перерабатывать в топливо

Жителям Швеции удалось уменьшить объем отправляемого на полигоны мусора за счет его сортировки и переработки в топливо. Сортировка мусора осуществляется самими шведами у себя дома. Затем контейнеры отправляются на станцию утилизации. Такие станции находятся в радиусе 300 метров от спальных районов.

Как пояснил генеральный директор Шведской ассоциации по утилизации отходов Avfall Sverige Вайн Виквист, повторное использование мусора для производства нового продукта требует меньших затрат энергии, чем при его утилизации, а затем создания этого нового продукта.

В ближайшее время в России тоже будет введена новая система обращения с отходами. Так, к 2019 году планируется закрыть часть существующих полигонов в Подмосковье и Татарстане, преобразовать имеющиеся в сортировочные и перерабатывающие комплексы с мусоросжигательными заводами и внедрить систему раздельного сбора мусора. МСЗ позволят не только сократить количество мусора, но и получать дополнительную энергию. Первые заводы по сжиганию мусора появятся к 2021 году.

Предполагается, что все эти меры позволят сократить количество мусора на 30%.