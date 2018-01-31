Бороться с мусорными свалками планируют с помощью экотехнопарков

В Министерстве промышленности и торговли РФ решили бороться с мусорными полигонами с помощью строительства сети заводов для переработки мусора под эгидой специальных экотехнопарков. С их помощью планируется повысить долю переработанных отходов до 70%-80% общего количества.

Как рассказал «Известиям» замминистра Виктор Евтухов, в мусорных кластерах должны не просто сортировать, а перерабатывать отходы. При этом располагаться они должны с учетом близости к непосредственным потребителям вторсырья, например, заводам по производству ПЭТ-тары. Эксперты утверждают, что экотехнопарки способны поднять уровень переработки мусора с 10 до 80 процентов, а значит, свести к минимуму количество отходов на свалках и оздоровить экологию. Кроме того, мусорные кластеры помогут уменьшить коммунальные платежи за вывоз мусора, а также снизят себестоимость некоторой продукции, в производстве которой будет использоваться вторсырье.

Для того, чтобы инвесторы взялись за реализацию проекта, правительство намерено стимулировать их материально. К примеру, увеличить субсидии на процентные ставки по кредитам на оборудование для будущих заводов, или взять на себя часть прямых затрат на строительство. При этом те, кто собирается заняться просто сжиганием мусора, льгот не получат.

В министерстве рассчитывают, что механизм предоставления льгот инвесторам должен заработать уже в 2019 году.