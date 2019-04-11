Китай запустил программу «безотходных городов»

В Китае наращивается мусороперерабатывающие мощности и сокращаются территории свалок в связи с новой программой «безотходных городов», которая была запущена 13 мая в 16 муниципалитетах КНР, в том числе в Шэньчжэне южнокитайской провинции Гуандун.

На сегодняшний день в крупных городах Китая жители страдают от отходов промышленных предприятий, которые засоряют окружающую среду. В связи с этим появляется необходимость в программе «безотходных городов», которая предполагает сведение к минимуму количества производимых городами отходов и наращивание мощностей для их переработки. Избавление от эмиссии отходов с промышленных предприятий и полной утилизации сельскохозяйственных отходов планируется достичь уже к 2020 году.

На данный момент на китайских свалках уже лежит порядком 70 млрд тонн отходов и ежегодно ещё производится 10 млрд тонн мусора. Эксперты считают, что совокупная утилизация сельского и городского мусора может иметь экономический эффект в $800 млрд. В связи с этим вполне возможно создание дополнительных рабочих мест в размере 50 млн вакансий.