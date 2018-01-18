На острове Сарпинский устранят стихийные свалки

В рамках муниципального контракта планируется расчистить свыше трех тысяч квадратных метров территории от различного вида отходов.

Мусор на острове не вывозили несколько лет. Тут находилось порядка 9 свалок, отходы в которых не сортировались. Местные дачники рассказывали, что мусор везде – в озере, в лесу, на территории дачи. Воду из родника уже давно не пьют, ведь она опасна. Говорят, что были зафиксированы случаи, когда животные погибали от пластика.

На данный момент все поменялось, еще в 2018 году Росприроднадзор вместе с природоохранной прокуратурой запретил ввоз мусора на остров. Сейчас идет капитальная расчистка территорий на хуторах. Мусор вывозится специальными машинами (погрузчики, КамАЗы, бункеровозы). Сообщается, что территория площадью в 2,5 тысячи квадратных метров уже освобождена.

Причину образования такого большого количества отходов, считают удаленность острова и сложность транспортировки. Как только весь мусор будет убран, на места бывших свалок поставят контейнеры для отходов, чтоб потом их можно было легко вывезти.

Работу по вывозу отходов жители острова очень ждали.