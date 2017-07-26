Баню из мусора построил пенсионер из Костромской области. Он пытается приучить местных жителей к сортировке отходов.

Пенсионер Алексей Иванов в прошлом работал в московском научно исследовательском институте. В 1990-х он переехал в деревню Половинново, которая находится в Костромской области.

Научные эксперименты мужчина ставит и сейчас. Совсем недавно он построил баню из мусора. Кирпичи для построек он создает сам. Материалом служит собранный мусор.

О пенсионере уже знают все в области. Он научил местных жителей сортировать мусор. Хотя ранее этого не удавалось сделать даже властям.

Мужчина объяснял соседям, как правильно распределять отходы. Однако результат пришел только после того, как Алексей Иванов стал принимать мусор за деньги. Сейчас энтузиазм граждан утих. Но пенсионер не отчаивается. Он надеется очистить всю округу от загрязнений. В будущем он планирует запустить небольшое мусороперерабатывающее предприятие.