С 2020 года власти Москвы научат жителей столицы сортировать бытовой мусор

Москва опережая график перейдёт на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года.

31 декабря 2019 года будет крайним сроком для оборудования контейнерных площадок городских дворов ёмкостями для раздельного сбора отходов из пластика, металла, бумаги и картона. Такую же схему планируют ввести в социальных учреждениях города. Ведётся разработка предложений о присоединении к данной системе отходов деятельности магазинов и прочих объектов. Отмечается, что при этом увеличится количество переработанных отходов и сократятся объёмы их захоронений. В декабре 2018 года в Архангельской области прошли массовые людские волнения по поводу договорённости между местным губернатором и правительством Москвы. Они единолично подписали решение о строительстве в регионе экотехнопарка «Шиес». Предполагалось, что по этому проекту Москва будет измельчать свои отходы в Люберцах, сортировать, прессовать и оборачивать плёнкой, и отправлять всё это богатство по рельсам в Шиес Ленского района Архангельской области. Только после вмешательства Владимира Путина строительство данного полигона было решено приостановить. Тем не менее местные активисты продолжили устраивать митинги против превращения железнодорожной станции Шиес в помойку для Москвы.