Пенсионер проглотил зубной протез во время еды

Пенсионер из Индии проглотил зубной протез во время еды. Мужчина ел сэндвич и вместе с ним проглотил свой протез.

77-летний Рам Кубер Пхатак находился дома, когда решил перекусить. Он ел сэндвич и не заметили, как зубной протез расшатался. Совершенно случайно пенсионер проглотил конструкцию, которая была установлена в его ротовой полости.

Мужчину срочно в тяжелом состоянии доставили в медучреждение. Оказалось, что вставная челюсть остановилась в горле, застряв там. Медикам пришлось провести операцию по извлечению зубного протеза. Они сказали, что мужчине еще повезло. Если бы конструкция проникла ниже по пищеводу, то жизни пенсионера могла угрожать серьезная опасность. Сейчас пациент пребывает в больнице. Там он восстанавливается после хирургического вмешательства.