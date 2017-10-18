Учеными разработан протез руки, подключенный напрямую к нервам

Ученые из Швеции сделали невиданный прорыв в области протезирования, присоединив протез непосредственно к нервам, позволяя управлять рукой с помощью мозга и при этом испытывать тактильные ощущения.

В Швеции ученые создали протез руки, который прикрепили к костям женщины с помощью имплантов из титана и подключили его непосредственно к нервам, что оказалось эффективней, чем подключать протез к электродам, расположенным снаружи кожи конечности.

Такой способ позволил женщине управлять искусственной рукой с помощью сигналов мозга и при этом чувствовать тактильные ощущения.

Ранее, используя способ крепления к электродам снаружи, сигналы подавались слабые, при этом человек не чувствовал тактильно насколько сильно он сжимает предмет, и ему приходилось полагаться на помощь своего зрения. Новая разработка ученых позволяет поверить в то, что роботизированные устройства могут взаимодействовать с человеческим организмом и это, в свою очередь, открывает еще более смелые перспективы.