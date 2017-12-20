Поселок в Иркутской области тонет в нечистотах

Поселок Бохан в Иркутской области тонет в нечистотах. Коммунальные службы не вывозят мусор, из септиков не откачивают жидкие отходы.

Бездействие коммунальщиков вызвано судебным решением. Суд постановил с января 2018 года закрыть единственный полигон по захоронению бытовых отходов.

Мусорные контейнеры в поселке Иркутской области переполнены. Близко к ним подойти уже не удается. Кроме того отходы разбрасывают животные и птицы. Местные жители пытаются поддерживать порядок в своих дворах, но видимых результатов это не приносит.

К тому же в Бохане отсутствует центральная канализация. Поэтому все локальные очистительные сооружения переполнены жидкими отходами. Их тоже вывозили на полигон, который теперь закрыт.

Поселок тонет в завалах мусора. Неприятные запахи распространяются по всей округе. В администрации пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Возможное временное решение – вывозить нечистоты для утилизации в соседние населенные пункты.