В России разрабатывают систему сортировки мусора с помощью нейросетей

Компания "Лаборатория машинного обучения" разрабатывает систему сортировки мусора на базе нейросетей, которая будет делать это в несколько раз быстрее человека.

Система будет включать в себя вычислитель на основе нейронных сетей, распознающий виды твердых бытовых отходов, и манипулятор, перемещающий их. Скорость работы манипулятора один предмет в секунду, тогда как человеку необходимо 6 секунд.

Ранее стало известно, что бывший министр Германии по вопросам окружающей среды, охраны природы и защиты атомных реакторов Клаус Тепфер проконсультирует российское Министерство природы по поводу утилизации мусора.

Власти РФ власти ставят перед собой задачу в несколько раз повысить эффективность переработки отходов за ближайшие шесть лет, а также полностью рекультивировать 200 свалок, расположенных в черте российских городов.