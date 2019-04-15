В Коми построят 10 станций по сортировке мусора

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин сообщил, что до 2022 года в Коми будет сооружено десять станций по сортировке мусора.

Проектирование будущих объектов начнется уже с текущего года. Министр отметил, что до 2022 года все мусоросортировочные станции должны быть введены в эксплуатацию.

Дополнительно Роман Полшведкин сообщил о проектах, находящихся в разработке. В планах построить мусоросжигающий завод, который не будет наносить урон окружающей среде посредством европейских технологий.

Он заверил, что нынешние технологии могут свести к минимуму или даже к нулю выбросы вредных химических веществ при сжигании ТБО.

Это большой и серьезный вклад в развитие экологически чистого пространства, ведь проблема с утилизацией мусора длится не один год. Исходя из данных Росприроднадзора по республике, на учете состоят порядка 195 объектов, которые наносят вред окружающий среде. Основная масса ТКО не рассортирована и занимает около 2983 гектара и с каждым годом растет.

Чтобы решить такие сложные задачи нужна программа по очистке территорий, целью которой будет безопасная для природы переработка мусора и вторсырья.